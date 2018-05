Champions League, dove vedere Real Madrid-Liverpool in TV e streaming

La finale di Kiev in programma stasera alle 20.45 sarà trasmessa su pay TV, in chiaro ed eccezionalmente sarà visibile anche in streaming su YouTube.

40 minuti fa di Daniele Minuti

I campionati in giro per l'Europa sono ufficialmente terminati e in attesa della partenza dei Mondiali in Russia (in programma il 14 giugno con il match tra i padroni di casa e l'Arabia Saudita), il prossimo grande evento della stagione calcistica sarà la finale di Champions League in programma stasera alle ore 20.45 a Kiev: Real Madrid-Liverpool.

I Reds allenati da Jurgen Klopp cercheranno di interrompere il dominio del club spagnolo nel Vecchio Continente mentre i Blancos vanno alla ricerca della tredicesima coppa della loro storia, la terza consecutiva.

La finale di Champions League è un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di calcio a prescindere dalla partecipazione della propria squadra del cuore, e chi vorrà seguire Real Madrid-Liverpool potrà farlo sia in televisione che in streaming.

Getty

Champions League, dove vedere la finale Real Madrid-Liverpool in TV e streaming

Come accaduto per tutta quanta la competizione, anche la finale di Champions League verrà trasmessa agli abbonati della piattaforma Mediaset Premium, sul canale Premium Sport HD con prepartita a partire dalle 19:00. C'è ovviamente l'opzione streaming per chi non avesse una elevisione a disposizione grazie al servizio Premium Play.

Real Madrid-Liverpool però sarà visibile anche in chiaro su Canale 5, proprio come tutte e le partite valide per le semifinali. Anche in questo caso si potrà vedere la sfida in streaming andando sui siti di Canale 5 e su quello di SportMediaset.

La grande novità sarà l'opzione YouTube: l'emittente BT Sport infatti ha annunciato che la finale di Kiev sarà trasmessa gratuitamente dal suo canale del sito di video-sharing più famoso del mondo, anche in alta definizione. Tante opzioni per non perdersi una delle partite più attese dell'anno.