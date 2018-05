Secondo i media turchi, il brasiliano avrebbe rivelato ai compagni del Besiktas che l'anno prossimo giocherà in Italia. Su di lui ci sono anche le big inglesi.

Un colpo in attacco per salire ulteriormente di livello. Dopo l'ottimo cammino in Champions League di questa stagione, la Roma ha chiuso al terzo posto il campionato e si è assicurata l'accesso all'Europa che conta anche per la prossima annata.

La squadra allenata da Eusebio Di Francesco però non si vuole accontentare e cercherà di crescere ancora per essere competitiva specialmente in Serie A e battagliare con Juventus e Napoli nella lotta per la conquista dello Scudetto.

Il direttore sportivo Monchi si è subito attivato sul calciomercato per dare all'ex tecnico del Sassuolo i rinforzi di cui ha bisogno e il primo nome per il reparto offensivo è l'esterno del Besiktas Talisca, protagonista in questi giorni di una vera e propria telenovela.

Getty

Calciomercato Roma, intrigo Talisca

La scorsa settimana infatti l'esterno offensivo brasiliano aveva dichiarato che la sua destinazione preferita per la prossima stagione sarebbe la Premier League, e su di lui ci sarebbe il forte interesse di Liverpool e soprattutto del Manchester United di Mourinho, suo grande estimatore.

Nelle ultime ore però si è aggiunto un altro capitolo a questo caso di calciomercato: il sito sportivo turco Fanatik ha rivelato che Talisca avrebbe già salutato i suoi compagni del Besiktas dicendo loro che l'anno prossimo giocherà in una squadra di Serie A. E il club italiano più interessato a lui è certamente la Roma.

Un dubbio in più per il giocatore classe '94, il cui futuro però sarà meglio definito nelle prossime settimane. Il Besiktas ha infatti tempo fino alla fine di maggio per pagare i 21 milioni di euro fissati per il suo riscatto al Benfica: se i bianconeri lo facessero, poi la Roma avrebbe possibilità di intavolare la trattativa per l'esterno visto che i contatti fra i club sono già iniziati.

Se invece Talisca tornasse in Portogallo le cose cambierebbero dato che le Aquile sono una bottega molto cara e per il giocatore potrebbe scatenarsi un'asta di calciomercato a cifre ben più alte dei 30 milioni che per lui vorrebbe il Besiktas. Un dettaglio fondamentale per il futuro di Talisca, che a Roma si augurano sia in maglia giallorossa.