È duello tra United e City per l'esterno offensivo di proprietà del Bayern Monaco: la clausola rescissoria è di 40 milioni, la società bianconera sta studiando il suo futuro.

È arrivato il momento di parlare di futuro. Con i Mondiali alle porte, non c'è da perdere neanche un minuto nella programmazione della prossima stagione. Lo sanno bene in casa Juventus, che già da qualche settimana sta studiando le mosse da mettere in atto nella prossima finestra di mercato. Molto dipenderà anche dal futuro di Douglas Costa.

Indubbiamente il miglior acquisto del calciomercato Juventus nella passata stagione, l'esterno brasiliano si trova a un bivio della sua carriera. In Russia spera di vivere un ruolo da protagonista con il suo Brasile, mentre le vicende extra campo parlano di un forte interesse proveniente da Manchester. Sia da parte del City di Guardiola che dallo United di Mourinho.

L'ottima annata disputata con la maglia bianconera è stato un richiamo per i principali club del panorama europeo. La sua situazione è molto particolare: in prestito dal Bayern Monaco, ha una clausola da 40 milioni che potrebbe essere sfruttata dal calciomercato Juventus. Ma anche in questo caso, la doppia minaccia proveniente dall'Inghilterra non sarebbe neutralizzata.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Douglas Costa: è duello a Manchester

Nelle ultime ore sembra che Mourinho abbia fatto proprio il nome di Douglas Costa alla dirigenza del Manchester United. Lo Special One avrebbe trovato nel brasiliano l'esterno perfetto per rinforzare la rosa dei Red Devils: con l'arrivo di Sanchez lo scorso agosto, si andrebbe a formare un tridente a dir poco esaltante, completato dal centravanti Lukaku. Il club sarebbe disposto a investire una cifra vicina ai 90 milioni di euro per strapparlo a Bayern Monaco o Juventus.

Diversa la situazione in casa Manchester City. L'obiettivo primario di Guardiola sulla trequarti è Isco del Real Madrid: un calciatore perfetto per gli schemi del tecnico spagnolo, disposto ad offrire 80 milioni di euro per il suo cartellino. In questo scenario, Douglas Costa rappresenterebbe il cosidetto piano B. Con il club pronto a destinare la stessa cifra sul 27enne brasiliano. Il calciomercato Juventus passa anche dal suo riscatto, che attualmente appare abbastanza scontato. Attenzione però ai colpi di scena.