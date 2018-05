Le agenzie di scommesse si aspettano una partita ricca di gol. Gli spagnoli sono leggermente favoriti, ma fra i Reds è relativamente bassa la quota del gol di Salah.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

La partita più importante dell'anno, per il Liverpool è la più importante dal 2007 in poi. La finale di Champions League è sempre un'occasione che va sfruttata. Perché non si sa quando, gare così prestigiose, verranno rigiocate. I Reds non ci riescono da 11 anni, quando persero 2-1 contro il Milan ad Atene. Per gli spagnoli è la terza finale di fila: possono conquistare tre coppe su tre come fatto per l'ultima volta dal Bayern Monaco fra il 1974 e l 1976.

Di fronte, nella finale di Champions League di Kiev, ci sono quindi due storie, due percorsi, completamenti diversi. Perché da una parte c'è il Real Madrid, meravigliosa conferma dopo i successi degli ultimi anni, dall'altra però c'è il Liverpool, partito in estate dai preliminari e diventato, turno dopo turno, la vera sorpresa della competizione.

Curiosamente il Liverpool è l'ultima squadra in grado di battere il Real Madrid nella finale di Champions League: era il 1981, finì 1-0 con gol di Kennedy. Da quel momento gli spagnoli si sono sempre presi la coppa quando sono arrivati all'ultimo atto (ben sei volte su sei). A Kiev però i precedenti per 90 minuti non avranno peso. Conterà solo il presente.

I pronostici di Real Madrid-Liverpool: le quote dei bookmakers

Esito 1X2

Dopo due Champions League vinte negli ultimi due anni non può che essere il Real Madrid la squadra favorita. Che gli spagnoli conquistino la coppa entro il 90' è dato a 2,25 su William Hill. La quota più alta per la vittoria del Liverpool è invece il 3,20 proposto da Unibet. L'X (al 90') è offerto a 3,90 su Bet365. La partita però potrebbe decidersi anche oltre il 90'. Che la coppa finisca nelle mani del Real Madrid (indipendentemente che la gara finisca al 90', ai supplementari o ai rigori), è dato a 1,65. Leggermente più alta la quota per il successo dei Reds (2,30).

Goal - No Goal

Entrambe le squadre hanno nell'attacco il proprio punto di forza. Per questo secondo i bookmakers il goal è molto più probabile del no goal. Che entrambe le squadre riusciranno a segnare almeno una rete è in lavagna a 1,44 su Bet365, il no goal è invece quotato a 2,75 su Unibet.

Under/Over 2,5

Anche in questa scommessa specifica i bookmakers si sbilanciano decisamente e fanno capire che secondo loro la partita sarà ricca di gol. Su Planetwin l'Over 2,5 (quindi che ci saranno almeno 3 gol entro il 90') si trova a 1,45. L'Under 2,5 su Unibet è invece pagato a 2,75.

Risultato esatto

Interessanti le quote Snai sui risultati esatti. Che il Liverpool vinca 1-0 come successo nel 1981 è dato a 15 volte la posta. Non molto più probabile l'1-0 del Real Madrid (13). A 16 lo 0-0, la quota più bassa è quella per l'1-1 (7,75). Il 2-1 in favore del Real Madrid si trova a 9,25, a 11 la quota dell'1-2 per i Reds.

Marcatori

Chi queste partite non le sbaglia mai è Cristiano Ronaldo. Per questo un suo gol è pagato a 1,75. A 2,75 si può giocare il gol di Benzema e Bale. Alta la quota di una rete di Sergio Ramos (a 7), altro giocatore che gare del genere di solito non le sbaglia mai e spesso timbra il cartellino. In casa Liverpool il marcatore più probabile è Salah, la cui rete è data a 2. Il gol di Firmino si può giocare a 3, quello di Mané a 3,25. Interessante la quota di Van Dijk, sul quale Klopp punta molto: un suo gol è in lavagna a 12.