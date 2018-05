La prima finale del torneo per club più ambito in Europa si è disputata il 13 giugno 1956 a Parigi nello storico stadio del Parco dei Principi. Fu il Real Madrid a conquistare il primo trofeo di Coppa dei Campioni nella partita giocata contro lo Stade Reims e vinta dai blancos per 4 a 3.

Il club inglese di Jurgen Klopp torna in finale, invece, dopo l'ultima volta nel 2007. Il 23 maggio di quell'anno andava di scena ad Atene la finale tra il Milan ed il Liverpool, sfida vinta dai rossoneri per 2 a 1.

Quest'anno la finale di Champions League sbarca per la prima volta nella sua storia in Ucraina. A contendersi la 62^ edizione della maggiore competizione europea allo Stadio Olimpico di Kiev sono Real Madrid e Liverpool (che rispettivamente occupano 1° e 3° posto nella classifica dei club più vincenti del trofeo).

