Adidas ha svelato le calzature di nuova generazione che l'egiziano indosserà sabato. Si tratta delle X18 + ultraleggere, ispirate alla Formula 1 e al ciclismo.

un'ora fa di Alberto Casella

In palio sabato non ci sarà solo l'edizione 2017-2018 della Champions League - che pure, certo, non è poco... - ma qualcosa in più: i media di tutto il mondo, infatti, concordano nell'assegnare ben altri significati al match che a Kiev vedrà di fronte Liverpool e Real Madrid.

Intanto i due club "sono" la storia della Champions League: i Blancos, primatisti, se la sono già aggiudicata ben 12 volte, ma non sono tanto da meno i Reds che, vincendo sabato, salirebbero a quota 6, una meno del Milan secondo, staccando Barcellona e Bayern Monaco fermi a 5.

Ma i significati più intriganti della finale, forse, sono quelli che intrecciano ruoli e destini dei due protagonisti più attesi, Cristiano Ronaldo su una sponda e Mohamed Salah sull'altra, con qualcuno che sostiene come a Kiev si possa assegnare quanto meno una grossa fetta del prossimo Pallone d'oro, se non addirittura che il match possa rappresentare una sorta di staffetta fra due grandi campioni.

Salah: ecco gli scarpini per la finale di Champions League

L'attesa, insomma, è enorme su entrambi i fronti ed è per questo che i protagonisti non possono lasciare nulla di intentato. Se Cristiano Ronaldo sta seguendo una preparazione fisica e psicologica rigorosissima - incentrata anche su una dieta ferrea - Mohamed Salah, alle prese con il digiuno imposto dal Ramadan, ha deciso di puntare sugli ultimi scarpini dell'Adidas.

Ed è stata proprio l'azienda tedesca a diffondere le foto delle nuove calzature che l'egiziano indosserà sabato a Kiev. Si tratta delle Energy Mode X18 + ultraleggere, scarpe ispirate alla Formula 1 e al ciclismo, rivestite in un nuovo materiale, lo skeletalweave che è ultra-sottile, ultra-leggero e scolpito per facilitare la velocità e un tocco super-reattivo.

