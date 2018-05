Il quotidiano rosa e tutti gli altri giornali sportivi italiani danno grande spazio al calciomercato, mentre in Spagna il focus è sulla finale di Champions League.

2 ore fa di Daniele Minuti

Come ogni anno, a fine maggio sono due i principali argomenti che troviamo sulle prime pagine dei giornali: le prime pazze voci in vista dell'apertura del calciomercato e la grande attesa in vista della finale di Champions League.

Nella rassegna stampa dei quotidiani sportivi italiani troviamo tantissime indiscrezioni sui movimenti di mercato delle big, in particolare sulla Juventus e sull'Inter che saranno probabilmente molto attive durante la sessione estiva.

In Spagna invece il pensiero va ovviamente alla finale di Champions League di domani sera a Kiev: il Real Madrid sfiderà il Liverpool cercando di diventare la prima squadra nella storia a vincere la competizione per ben 3 stagioni consecutive.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Nainggolan, l'Inter ci prova"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di venerdì 25 maggio apre con la notizia del forte interesse da parte dell'Inter per Radja Nainggolan. Stando a quanto riportato dal quotidiano rosa, ieri la dirigenza nerazzurra avrebbe incontrato l'agente del belga.

Corriere dello Sport: "Juve 230"

È il calciomercato della Juventus ad essere in prima pagina sul Corriere dello Sport: la Vecchia Signora è già molto attiva in sede di campagna acquisti e secondo il giornale romano il budget per questa estate sarebbe di 230 milioni.

Tuttosport: "Licenza di vincere"

La rassegna stampa dei giornali italiani termina con la prima pagina di Tuttosport, dedicata al duello fra Juventus e Napoli in vista sia del prossimo campionato che della sessione estiva di calciomercato che sta per aprirsi.

L'Equipe: "Les plus grandes"

Iniziamo a guardare le prime pagine dei giornali sportivi esteri partendo dall'Equipe, che celebra la vittoria del Lione nella finale di Champions League femminile. La squadra francese ha battuto il Wolfsburg 2-1.

As: "Kiev arropa al Madrid"

In Spagna e in particolare a Madrid sale la febbre in vista della finale di Champions League in programma domani sera a Kiev. Il Real Madrid di Zidane va alla ricerca della terza vittoria consecutiva nel torneo contro il Liverpool.

Sport: "Atados"

Su Sport il protagonista è il calciomercato del Barcellona, in particolare quello della difesa. Pare che il club catalano punti ad avere una coppia di centrali francese, confermando Umtiti e prendendo Lenglet dal Siviglia.

Mundo Deportivo: "Pep a por Isco"

Ancora calciomercato sul Mundo Deportivo, ma stavolta il protagonista è una vecchia conoscenza del Barcellona: Pep Guardiola. L'allenatore del Manchester City infatti vorrebbe portare in Premier League Isco.

Marca: "Viaje a la gloria"

La rassegna stampa dei giornali spagnoli termina come sempre con la prima pagina di Marca, che presenta la finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool di domani sera. I Blancos sono già arrivati a Kiev.

A Bola: "Até quando?"

Chiudiamo con il quotidiano portoghese la Bola che come spesso accaduto in questi giorni dà spazio in prima pagina alla difficile situazione dello Sporting Lisbona. Il presidente Bruno de Carvalho potrebbe lasciare a breve.