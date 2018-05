Il DLC Mondiali di FIFA 18 offrirà agli utenti la possibilità di utilizzare le Icon. La notizia, trapelata nelle scorse settimane ed ormai ufficializzata attraverso i canali social di EA Sports, farà felici tutti i nostalgici. Saranno ben 17 le carte icona utilizzabili nella modalità dedicata alla manifestazione intercontinentale: nessun italiano, ovviamente, vista l'assenza della Nazionale dalla competizione che aprirà i battenti nelle prossime settimane.

4️⃣ new ICONS and current favourites are ready for the #WorldCup. The countdown to 🇷🇺 is on 👉 https://t.co/DwOdcmJAbJ #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/5KLfKy2VC8