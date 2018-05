Ieri c'è stato il primo incontro fra i Blues e il procuratore dell'ormai ex allenatore del Napoli. Le parti si avvicinano ma c'è il nodo sulla situazione di Conte.

di Daniele Minuti

La sua avventura al Napoli si è chiusa in una maniera molto più brusca rispetto a quanto ci si aspettasse, ma per Maurizio Sarri è subito il momento di guardare avanti verso la sua prossima avventura che a quanto pare potrebbe portarlo fino alla Premier League.

L'ormai ex allenatore dei partenopei, sostituito dal sorprendente arrivo di Carlo Ancelotti in azzurro, è infatti uno degli obiettivi principali del Chelsea che a breve dovrebbe separarsi ufficialmente da Antonio Conte nonostante la vittoria dell'FA Cup.

Quello di Sarri è uno dei nomi preferiti dalla dirigenza dei Blues sul calciomercato e pare che ieri ci sia stato il primo approccio ufficiale fra il club londinese e l'entourage dell'allenatore che hanno incominciato ad intavolare la trattativa.

L'incontro si è tenuto a Londra stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport e sarebbe stato positivo: non si è parlato ancora né di cifre né di strategie di calciomercato ma pare filtri molto ottimismo e oggi potrebbe essere la giornata giusta per chiudere.

A bloccare la trattativa (che sembra comunque ben avviata) c'è però il nodo Antonio Conte. L'ex commissario tecnico della Nazionale non ha intenzione di dimettersi e se il Chelsea vorrà cambiare guida tecnica l'unica via sembra il licenziamento, che però obbligherebbe il club a pagare la penale da circa 20 milioni di euro lordi al leccese.

Questa pesante spesa per le casse dei Blues è in realtà un ulteriore indizio sull'avvicinamento di Sarri. Il suo principale "avversario" è infatti Luis Enrique ma lo spagnolo avrebbe richieste di ingaggio molto più alte dell'ex Napoli ed Empoli, che sarebbe anche una scelta low-cost sia per lo stipendio (si parla di 6 milioni a stagione) che per le pretese sul calciomercato. Per questo Sarri è in pole position per far sua la panchina dello Stamford Bridge.