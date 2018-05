I bianconeri hanno trovato l'accordo per il terzino del Manchester United, con Mourinho che vuole il croato: le due trattative potrebbero legarsi.

un'ora fa di Daniele Minuti

Terminata l'ennesima stagione ricca di soddisfazioni e successi, la Juventus ha già iniziato le sue grandi manovre di calciomercato per cercare di restare ancora a lungo in alto e in estate si prevede un'altra rivoluzione a livello di rosa in casa della Vecchia Signora.

Il reparto che probabilmente subirà il restyling più radicale è quello dei terzini: Lichsteiner e Asamoah hanno salutato Torino e nonostante la sua stagione non sia stata positiva a livello di rendimento, Alex Sandro continua ad avere molti estimatori specialmente in Premier League.

Il primo tassello che dal calciomercato andrà a rafforzare la batteria degli esterni difensivi a disposizione di Allegri dovrebbe essere Mattia Darmian. Pare infatti che l'accordo fra la dirigenza juventina e il Manchester United per l'ex Torino sia ad un passo ma la novità sembra essere il possibile inserimento nella trattativa di Mario Mandzukic.

Getty

Calciomercato Juventus, possibile scambio Darmian-Mandzukic col Manchester United

Secondo Fabrizio Romano di Sky Sport il via libera da parte dei Red Devils potrebbe arrivare in queste ore e il terzino della Nazionale italiana firmerà un contratto di 5 anni. Al club inglese dovrebbero andare 13 milioni di euro, Mandzukic permettendo.

Perché il croato sarebbe una delle richieste di calciomercato fatte direttamente da José Mourinho. Lo Special One vuole una punta di peso da affiancare a Lukaku e l'ex giocatore del Bayern Monaco sembra tentato dall'esperienza inglese, anche per tornare a giocare nel ruolo di centravanti dopo le ultime annate passate sulla fascia.

Del reparto offensivo bianconero, Mandzukic è certamente il più sacrificabile pur essendo un fedelissimo di Allegri. Per questo Marotta e Paratici non si opporrebbero ad un'eventuale inserimento del suo cartellino nella trattativa per Darmian, che soddisferebbe sia il club bianconero che il Manchester United.