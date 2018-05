Ad agosto il polacco compirà 30 anni, per gli spagnoli ormai il gioco non vale la candela. Anche perché Lewa nelle partite decisive in Champions League sparisce sempre.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Sedotto, ma poi scaricato. La prima vera notizia di calciomercato fra i top club è quella relativa a una non trattativa. Perché Robert Lewandowski non andrà al Real Madrid. Il polacco, da anni, strizza l'occhio al club campione d'Europa, anche perché vuole vincere la Champions League. Nelle ultime stagioni si è più volte parlato di un suo possibile passaggio al Bernabeu, ma il Bayern Monaco lo ha sempre blindato. Ora i Galacticos lo snobbano.

Lewandowski, per vari motivi, non vale il Real Madrid. Almeno questa l'opinione dei dirigenti spagnoli. Robert, ad agosto, compirà 30 anni. Considerando che il Bayern Monaco di certo non lo svende, investire su di lui potrebbe non essere, imprenditorialmente parlando, una scelta azzeccata.

Benzema è solo 8 mesi più 'vecchio' di Lewandowski, per questo, se nella prossima finestra di calciomercato il Real Madrid dovesse effettivamente decidere di darlo via, sarebbe più sensato ripartire da un giocatore più giovane, un attaccante di 23-24-25 anni, che possa garantire gol ancora per tante stagioni.

Non è tutto però: perché la realtà è che anche tecnicamente il Real Madrid non è più convinto di Lewandowski. Nelle ultime tre stagioni il polacco ha segnato solo una volta dai quarti di finale della Champions League in poi (fra l'altro su rigore). A quei livelli servono invece giocatori in grado di segnare proprio nelle partite più importanti. Benzema, per esempio, quest'anno viene da una stagione piuttosto negativa (appena 11 gol totali), ma ha segnato una doppietta nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco. E se è vero che i gol non si contano ma si pesano, quelli del francese valgono oro.

Getty Lewandowski in azione contro il Real Madrid

Lewandowski, insomma, nelle ultime stagioni non sembra essere più al livello del Real Madrid, al punto che pure al Bayern Monaco lo stanno criticando apertamente. Il cambio di procuratore (è passato da Cezary Kucharski a Pini Zahavi) non lo aiuterà quindi a realizzare il suo sogno. C'è però anche un altro motivo per il quale Lewandowski non passerà al Real Madrid durante il calciomercato: fra Rummenigge e Perez c'è infatti un ottimo rapporto. Se i bavaresi non lo vogliono cedere i madrileni non forzeranno la mano. Insomma: dopo anni di flirt Lewandowski viene scaricato dal Real. Ma chissà, potrebbe pur sempre scoccare l'amore con qualche altro club.