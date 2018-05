L'ex Barcellona è stato presentato ai media con la nuova maglia numero 8 del Vissel Kobe, squadra in orbita Rakuten: "Amo la cultura giapponese".

2 ore fa di Alberto Casella

L'ultima immagine che avevamo di Andres Iniesta era di pochi giorni fa al termine del match conclusivo della Liga vinto dal Barcellona - ispirato dalle sue giocate per l'ultima volta - per 1-0 sulla Real Sociedad.

Roba da cuori forti: don Andres era solo, disteso sul prato del Camp Nou, come a volerne annusare l'erba ancora una volta, farla sua per sentirsi una cosa sola, proprio come è stato per tante stagioni, 16 per l'esattezza, quelle in cui ha guidato il centrocampo del club catalano.

Giunto a 34 anni, con una bacheca da record - 32 i trofei conquistati con i Blaugrana, fra i quali 9 Liga e 4 Champions League - l'Illusionista ha deciso di dire addio al Barça, farsi da parte e cercare nuove sfide.

La presentazione di Iniesta: "Entusiasta di giocare in Giappone"

Sembrava aver scelto la Cina, Andres Iniesta, ma negli ultimi giorni su di lui aveva puntato forte il Vissel Kobe, club giapponese che al Barcellona è legato a filo doppio in quanto il suo proprietario, Hiroshi Mikitani, è anche amministratore delegato di Rakuten, da un anno main sponsor dei Blaugrana.

Mikitani si è mosso con tempismo, ha concluso l'accordo con Andres e nelle ultime ore lo ha già presentato ai media:

È il giocatore più rispettato al mondo, avrà un profondo impatto sullo sviluppo del calcio giapponese. Siamo orgogliosi che abbia firmato con noi

Getty Images

Iniesta, che nel Vissel troverà anche Lukas Podolski, si è detto entusiasta di approdare in un paese di cui adora la cultura e in una squadra della quale apprezza il progetto:

Ho molto rispetto per il calcio giapponese e per i giocatori giapponesi, sono giocatori intelligenti con un grande livello tecnico. Il progetto che il Kobe mi ha presentato mi è parso interessante, e poi trovo la cultura giapponese affascinante

Il club non ha ancora specificato durata e termini dell'accordo con Iniesta che, come al Barcellona, indosserà la maglia numero 8.