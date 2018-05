Il club emiliano ha annunciato l'esonero del tecnico bergamasco: in pole per sostituirlo c'è l'attuale allenatore del Venzia Pippo Inzaghi.

24 mag 2018

Roberto Donadoni non è più l'allenatore del Bologna. Il club emiliano ha ufficializzato l'esonero del 54enne bergamasco che ha chiuso la Serie A 2017/18 al 15° posto a quota 39 punti. Una decisione, questa, che era nell'aria da tempo visti i risultati deludenti e le frizioni tra l'allenatore e la tifoseria rossoblù.

Donadoni è un ottimo allenatore - ha dichiarato il presidente del Bologna Joey Saputo - che ha dato credibilità alla società, ma abbiamo ritenuto che dopo tre anni il suo ciclo fosse finito nonostante l'impegno e la dedizione che lui e il suo staff hanno sempre dimostrato

Alla guida del Bologna Donadoni ha ottenuto un 14° e due 15esimi posti in campionato. Per sostituirlo avanza prepotentemente il nome di Pippi Inzaghi, allenatore del Venezia impegnato nei playoff per salire in Serie A. Da non scartare però i nomi di Guidolin, Maran, Nicola, De Zerbi e Juric.