Il Gaucho avrebbe intenzione di sposare due donne insieme.

4 ore fa

Ha sorpreso tutti Ronaldinho, esattamente come quando correva e incantava sul prato verde. Stavolta però ha lasciato sbigottiti fuori dal campo di calcio. Dal Brasile è infatti arrivata una notizia quantomeno curiosa: l'ex fuoriclasse del Barcellona avrebbe deciso di sposare due donne contemporaneamente.

A raccontare la vicenda è il quotidiano O Dia, che spiega come il Gaucho abbia chiesto la mano della sua fidanzata storica Priscilla Coelho. Non contento però, sembra voglia portare sull'altare anche Beatriz Souza. Le nozze sarebbero già state programmate per il mese di agosto nel quartiere Barra da Tijuca, a Rio de Janeiro.

Alla cerimonia - rigorosamente privata - non sarà presente la sorella dell'ex Milan, Deise Moreira, che non condividerebbe la scelta del fratello. In Brasile raccontano che Ronaldinho faccia a entrambe gli stessi regali, oltre a mantenerle con un assegno mensile di 2mila euro a testa. Da dicembre i tre "vivono in armonia", ora sembrano pronti per il grande passo.