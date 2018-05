Una trattativa che andava avanti da tempo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva intenzione di cambiare allenatore ancor prima di incontrare Maurizio Sarri. I contatti con Carlo Ancelotti sono tutt'altro che recenti, con il tecnico di Reggiolo era stato già raggiunto un pre-accordo settimane fa.

La testimonianza arriva direttamente dal sito dell'ex tecnico del Bayern Monaco. All'indomani dell'ufficialità di Carletto sulla panchina dei campani, si legge: "Carlo Ancelotti ha scelto. Dopo aver valutato numerose offerte da parte di club europei e asiatici, oltre a quella della FIGC, il tecnico ha optato per l’SSC Napoli, una sfida tanto bella quanto appassionante".

Il 29 aprile scorso, quindi, giorno in cui Ancelotti ha rifiutato la panchina dell'Italia, ADL si era già mosso concretamente per portare all'ombra del Vesuvio il tre volte campione d'Europa e lo aveva anche convinto. Ieri è arrivata l'ufficialità che ha sancito il ritorno di Ancelotti in Italia dopo 9 anni: accettata la sfida di provare a vincere lo Scudetto dove manca da ben 28 anni.

.@sscnapoli sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia #ForzaNapoliSempre



It will be a great pleasure to share our passion for the beautiful game. Thank you for the confidence. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/41TbD8gvOX