Napoli, 10 fotogrammi per descrivere l'avventura di Sarri in azzurro

Poco prima ADL lo aveva congedato con un conciso cinguettio che recitava: "Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al calcio Napoli, che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio".

Sulle colonne de Il Mattino vengono riportate le parole pronunciate da Sarri dopo aver ricevuto la notizia che il Napoli aveva già un'altra guida. "Non meritavo di essere liquidato guardando la TV, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa", avrebbe detto il tecnico ad alcuni amici.

