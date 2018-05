Nessun veto su Buffon e De Rossi, riflettori puntati su Balotelli e il primo giorno di allenamenti. Poi Sarri, lo Zenit e Perin.

2 ore fa di Antonio Gargano

Il nuovo ciclo della Nazionale parte dal primo allenamento sotto la guida di Roberto Mancini. Dopo la seduta di stamattina a Coverciano, il ct dell'Italia si è presentato in conferenza stampa per tracciare i punti fondamentali dei primi giorni in azzurro.

Tra 4 giorni comincia il percorso attraverso le amichevoli con Arabia Saudita, Francia e Olanda. Il commissario tecnico parla del campo, ma soprattutto del rapporto che ha intenzione di instaurare con la squadra:

Il primo allenamento è andato bene, è servito soprattutto per conoscere un po' di ragazzi che non avevo ancora incontrato. Sono abituato a correre con la squadra, è un metodo che utilizzo per rompere il ghiaccio.

Ripartire dai veterani non è un'ipotesi da escludere, soprattutto quando si tratta di Buffon e De Rossi. Mancini non chiude le porte a nessuno e toglie qualsiasi paletto che possa condizionare le convocazioni future:

Ho parlato al telefono con Buffon e mi ha confermato la sua voglia di continuare a giocare. Me l'ha detto due giorni dopo aver ufficializzato il mio incarico di commissario tecnico e rispetto la sua decisione sulla sua carriera. L'assenza di De Rossi, poi, non è definitiva: vale lo stesso discorso fatto per Gigi, non ho intenzione di chiudere le porte della Nazionale a nessuno e giocheranno i migliori. Ovviamente ragioneremo nell'ottica di un percorso biennale, ma voglio giocare partite importanti con calciatori all'altezza.

Getty Imags Mancini guida il primo allenamento da CT dell'Italia, poi la conferenza stampa

Mancini, i punti toccati in conferenza stampa

Da Buffon e De Rossi a Mario Balotelli, tra i nomi maggiormente sotto i riflettori da quando Mancini è diventato ct dell'Italia. Il talento, secondo il tecnico, deve andare di pari passo con un comportamento costruttivo:

Ci siamo solo salutati e mi ha risposto con l'accento bresciano, ma non ho ancora avuto modo di parlare con lui. In ogni caso, l'obiettivo della Nazionale è quello di trovare unità d'intenti e formare un gruppo coeso. Mario è un giocatore particolare, forte fin da giovane e in un ottimo momento da quando è a Nizza. Lo seguo da sempre e deve continuare a comportarsi bene, come tutti coloro che indosseranno la maglia dell'Italia.

Getty Images Mario Balotelli sotto i riflettori nell'era Mancini, il CT commenta il suo futuro in azzurro

C'è tanto lavoro da fare, a prescindere dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. Il nuovo commissario tecnico è conscio della differenza di esperienza rispetto alle generazioni precedenti:

Ci sono giocatori alle prime esperienze, molti non hanno mai giocato in Europa o comunque non sono abituati a determinati palcoscenici, ma c'è comunque del materiale su cui lavorare in futuro. Prima c'era un'abbondanza incredibile, ma questo è uno stimolo ad affrontare un percorso faticoso.

C'è spazio anche per il calciomercato e il suo passato allo Zenit, che adesso potrebbe riguardare Maurizio Sarri. Mancini chiude con un riferimento alla sua esperienza a San Pietroburgo: