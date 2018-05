L'Uefa ha reso noto il calendario della manifestazione itinerante: la prima partita si svolgerà il 12 giugno allo Stadio Olimpico, che ospiterà altri tre match in programma.

un'ora fa di Daniele Rocca

Con lo sguardo al futuro. Durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA a Kiev è stato deciso il calendario di Euro 2020: il torneo itinerante che prenderà il via il 12 giugno e che toccherà 12 diverse città del Vecchio Continente. Per la partita inaugurale della manifestazione è stato scelto lo Stadio Olimpico.

La città di Roma avrà l'onore di aprire le danze (ore 21). Con la Capitale che avrà su di sé gli occhi di tutta Europa grazie a questa formula allargata, scelta per celebrare i 60 anni della competizione. Non solo la prima partita, l'Olimpico ospiterà anche altri tre match al suo interno: due del Gruppo A e un quarto di finale.

La fase a gironi sarà completata il 24 giugno: ogni giorno si svolgeranno tre le due e le quattro gare. Mentre la fase a eliminazione diretta inizierà con gli ottavi di finale, in programma dal 27 al 30 giugno. Poi sarà la volta dei quarti, il 3 e 4 luglio: due partite al giorno (alle 18 e alle 21). Semifinali e finale verranno disputate a Wembley, orario serale. Le prime il 7 e 8 luglio, mentre la manifestazione si concluderà il 12 luglio.

Euro 2020, ecco le date: si parte a Roma

Un mese esatto per decretare la nuova regina d'Europa. Il Portogallo sarà chiamato a difendere la corona ottenuta in Francia nel 2016: non sarà facile vista la tanta concorrenza. In primis dell'Italia, che avrà in Euro 2020 la prima occasione di riscatto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia. Magari proprio davanti al suo pubblico, giocando all'Olimpico almeno una delle partite in programma: tre match del Gruppo A si terranno a Roma (12, 17 e 21 giugno), gli altri a Baku. Non solo, anche il quarto di finale del 4 luglio (ore 21) sarà in Italia.

Ufficializzate le date di UEFA EURO 2020: il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma la gara inaugurale. L' Olimpico sarà teatro anche di altre 2 gare del Gruppo A e di uno dei quarti di finale. @Coninews https://t.co/M1iAchHG4B pic.twitter.com/R67lIgqsfK — FIGC (@FIGC) May 24, 2018

E le altre città? Copenaghen e San Pietroburgo ospiteranno il Gruppo B, Amsterdam e Bucarest il Gruppo C. Mentre Londra e Glasgow saranno teatro del Gruppo D, con il girone E che si terrà Bilbao e Dublino. Ultimo raggruppamento, l'F, a Monaco e Budapest. I quarti di finale si svolgeranno in quattro città diverse. Oltre a Roma - come anticipato - sono state scelte Baku, Monaco e San Pietroburgo. Gran finale in Inghilterra, nel tempio del calcio: tutti a Wembley per semifinali e finale di Euro 2020.

Il calendario

Fase a gironi:

dal 12 al 24 giugno

Ottavi di finale

27 giugno 1A - 2C, Londra

27 giugno 2A - 2B, Amsterdam

28 giugno 1B - 3A/D/E/F, Bilbao

28 giugno 1C - 3D/E/F, Budapest

29 giugno 2D - 2E, Copenaghen

29 giugno 1F - 3A/B/C, Bucarest

30 giugno 1E - 3A/B/C/D, Glasgow

30 giugno 1D - 2F, Dublino

Giorni di riposo 1° e 2 luglio

Quarti di finale

3 luglio San Pietroburgo, 18:00

3 luglio Monaco, 21:00

4 luglio Baku, 18:00

4 luglio Roma, 21:00

Giorni di riposo 5 e 6 luglio

Semifinali

7 luglio Londra, 21:00

8 luglio Londra, 21:00

Giorni di riposo 9, 10, 11 luglio

Finale