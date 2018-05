Esulto in quel modo perché Georgina (Rodriguez, la sua fidanzata nonché madre di uno dei suoi figli, ndr) mi dice che sono un figo quando la faccio (ride, ndr). Le mie esultanze non sono programmate, è un gesto istintivo. Quella di adesso (dice rifendosi al celebre salto con atterraggio a gambe aperte, ndr) la feci la prima volta contro il Chelsea quando vincemmo negli Stati Uniti, mi porta fortuna e quindi la ripeto. L'urlo? Grido "sì", come a dire che l'ho fatta a segnare.

Due anni dopo le cose non sono cambiate, CR7 continua a segnare a raffica e a mostrare i muscoli. L'ultima volta contro la Juventus dopo il rigore dell'1-3 che ha consegnato al Real Madrid il pass per le semifinali di Champions League.

