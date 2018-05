Champions League, all'Atatürk di Istanbul la finale 2019/20

Champions League, Real Madrid: il percorso per arrivare in finale

🇹🇷 Istanbul will host the 2020 #UCLfinal ! https://t.co/yjsHz3LXa3

Svelati gli impianti che ospiteranno l'Europa League e la Supercoppa europea nel 2020: la prima andrà in scena all'Arena Gdańsk in Polonia, la seconda in Portogallo all'Estádio do Dragão di Oporto. Sarà infine l'Austria Arena di Vienna la casa della finale della UEFA Women's Champions League nel 2020.

