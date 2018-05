Calciomercato Tottenham: Pochettino rinnova fino al 2023

FA Cup, Manchester United in finale! Il 2-1 al Tottenham è in rimonta

🗣️ Chairman Daniel Levy on Mauricio’s new contract. #COYS pic.twitter.com/2PA9OY5miz

"Sono onorato di aver firmato questo contratto e di poter condurre la squadra in un periodo storico in cui apprestiamo a inaugurare il nuovo stadio". Nella prossima stagione infatti il Tottenham giocherà nel Nuovo White Hart Lane e la speranza è di iniziare un ciclo vincente.

Il Tottenham si tiene stretto il suo manager Mauricio Pochettino e ufficializza il rinnovo di contratto fino al 2023. Il prolungamento arriva dopo una stagione in cui gli Spurs hanno chiuso al terzo posto in Premier League e in Champions si sono fermati agli ottavi contro la Juventus, vittoriosa a Wembley 2-1 grazie alle reti di Higuain e Dybala (2-2 a Torino).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK