Non sono certi di restare Callejon e Hamsik, il sogno è arrivare a Vidal e Benzema. Piace anche Ceballos. Per la porta testa a testa fra Rui Patricio e Bernd Leno.

21 minuti fa di Elmar Bergonzini

È finito il Sarrismo, a Napoli è arrivato Ancelotti. Dopo tre stagioni di grande calcio i partenopei vogliono fare il salto di qualità. Vogliono vincere. Perché lo merita la squadra, lo merita la piazza, lo merita la società che tanto sta investendo. Per quanto Sarri abbia fatto bene non è ancora uno degli allenatori più quotati in Europa.

Si prenda a esempio il caso Rafa Benitez: con il Napoli non ha fatto benissimo (pur avendo vinto coppa e Supercoppa nel 2014): un terzo e un quinto posto non sono di certo risultati memorabili. Eppure appena arrivò lo spagnolo i partenopei si scatenarono sul calciomercato: Reina, Albiol, Callejon, Mertens, Higuain. Giocatori in grado di cambiare lo status del club, arrivati proprio perché attirati dalla fama del tecnico.

Questa il piano del Napoli: migliorare il proprio status sfruttando la notorietà di Ancelotti. Il prossimo calciomercato può essere spumeggiante. Deve esserlo. Il primo nome che si fa per gli acquisti è quello di Suso. Il Milan economicamente non è messo benissimo e potrebbe esser costretto a vendere, anche all'interno della Serie A.

Calciomercato Napoli, tutti i nomi per gli acquisti

Per prendere Suso servono 38 milioni di euro, soldi più che coperti dalle eventuali (ma non impossibili) cessioni di Hamsik e Callejon. La squadra in questi anni ha dato tutto, Ancelotti vuole costruirne una nuova per cominciare un ciclo vincente. Due sogni per il calciomercato dei partenopei sono invece Vidal e Benzema. Il cileno, contratto in scadenza nel 2019, è in uscita dal Bayern Monaco. Il francese a Madrid non viene più considerato indispensabile. Dal Real potrebbe arrivare anche Dani Ceballos.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera nello staff di Ancelotti ci potrebbe essere anche Andrea Pirlo. Da capire anche chi sarà l'erede di Reina: Rui Patricio sembrava in vantaggio, ma Bernd Leno sta recuperando terreno. Il tedesco si può prendere per 25 milioni. Il Bayer Leverkusen, il club che ne detiene il cartellino, ieri ha preso Hradecky dall'Eintracht. Può essere un indizio. Quel che è certo per ora è che è finito il Sarrismo e che il Napoli con Ancelotti vuole fare un altro salto di qualità.