I Red Devils piazzano il primo colpo di mercato: soffiato il brasiliano ai cugini del City.

4 ore fa

José Mourinho ha chiuso la stagione 2017/18 con zero titoli, il prossimo anno il Manchester United dovrà rifarsi con gli interessi. Per riuscirsi verranno spesi fior di milioni sul calciomercato, i primi sono stati già sborsati.

Dall'Inghilterra arriva infatti la notizia che i Red Devils hanno raggiunto l'accordo per il centrocampista dello Shakhtar Donetsk Fred, che sarà pagato ben 50 milioni di euro. Sul classe 1993 c'erano anche i cugini del Manchester City che però sono rimasti beffati.

Fred comporrà la mediana dello United con Pogba e Matic, l'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare prima dei Mondiali in Russia a cui il giocatore parteciperà con il Brasile. Mourinho ora potrebbe spostare la sua attenzione in Italia e puntare Milinkovic della Lazio, per cui il presidente Lotito chiede più di 100 milioni di euro. In uscita è ormai fatta per il passaggio di Darmian alla Juventus.