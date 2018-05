Nonostante le sei Bundesliga vinta in fila con 100 punti in più rispetto alla seconda in classifica, manca ancora qualcosa per diventare effettivamente un top club europeo.

24 mag 2018 di Elmar Bergonzini

Non solo per successi e trofei. Una squadra è veramente vincente se lo è di testa. Se sbrana l'avversario, specie quando le partite contano. La differenza fra Juventus e Bayern Monaco, per esempio, è tutta qui. Quella bavarese appare una squadra vincente, quella bianconera lo è davvero.

In cosa sta la differenza? La Juventus vince lo scudetto da sette anni di fila, il Bayern Monaco domina in Bundesliga da sei stagioni. Ma non è questo che fa pendere la bilancia dalla parte dei bianconeri. I bavaresi in questi sei anni hanno conquistato ben 100 punti in più (circa 17 di media) rispetto alla seconda in classifica.

Ma i campionati, in quanto tornei lunghi, vengono spesso vinti dalle squadre più forti. Specie quando la differenza è così netta (in questo momento fra Bayern Monaco e le altre 17 di Bundesliga non c'è partita) vincere il campionato riesce quasi in automatico. I bavaresi, di fatto, il titolo lo conquistano d'inerzia. Anche perché le avversarie perdono molti punti.

Nelle partite da dentro o fuori però il Bayern Monaco fatica. Negli ultimi cinque anni i bavaresi hanno vinto appena due volte la Coppa di Germania. La Juventus, tanto per tornare all'esempio di prima, ha vinto quattro volte la Coppa Italia, cioè il doppio. Eppure gli avversari sono gli stessi. Se il Bayern Monaco stravince in campionato, perché non riesce a ripetersi in coppa? Perché manca la mentalità vincente e nella gara secca può succedere di tutto. Paradossalmente negli ultimi due anni in coppa ha fatto molto meglio Kovac con l'Eintracht (due finali, una vinta) del Bayern (0 successi).

Getty L'Eintracht vince la coppa contro il Bayern Monaco

C'è poi un altro particolare che non va sottovalutato. Il Bayern Monaco, pur partendo sempre fra le favorite, negli ultimi 5 anni non è mai riuscito ad arrivare alla finale di Champions League. In ogni edizione è stato eliminato da una squadra spagnola. Perfino col Siviglia è andato in difficoltà. C'è un complesso di inferiorità. E proprio su questo dovrà lavorare il prossimo tecnico Kovac: perché il Bayern probabilmente arriverà primo in campionato anche con lui, ma la mentalità vincente di una squadra non si valuta solo da questo. Bisogna essere superiori di testa.