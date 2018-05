Processo Aemilia per 'ndrangheta: chiesti 6 anni di reclusione per Iaquinta

A Reggio Emilia i magistrati della DDA di Bologna hanno chiesto per l'ex giocatore 6 anni di reclusione: le accuse riguardano reati relativi alle armi con l'aggravante mafiosa. Nei guai anche il padre Giuseppe per cui la richiesta è di 19 anni di reclusione per affiliazione alla 'ndrangheta.

Sono 147 gli imputati del processo Aemilia, il più grande che ci sia mai stato nel nord Italia contro la 'ndrangheta, per cui sono state richieste pene pesanti. Tra i nomi spicca quello di Vincenzo Iaquinta, ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana con cui nel 2006 si è laureato anche campione del Mondo.

