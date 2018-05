UEFA, niente settlement agreement al Milan. L'ad Fassone: "Amareggiati"

Il massimo organo calcistico europeo ha negato al club rossonero il patteggiamento: ecco la parole dell'amministratore delegato a margine dell’Assemblea della Lega di Serie A.

2 ore fa

"Sorpreso e amareggiato". Si definisce così l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, dopo aver ricevuto la notizia che la UEFA non ha accettato il patteggiamento del club rossonero. Una decisione, questa del massimo organo calcistico europeo, che segue il rifiuto anche del voluntary agreement.

Al termine dell’Assemblea della Lega di Serie A ha parlato l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, che ha manifestato tutto il suo stupore: "Ci aspettavamo l’offerta del settlement agreement, anche perché da quando esiste il Fair Play Finanziario è sempre stato concesso eccezion fatta per una squadra russia non di primissimo livello".

Fassono crede che la UEFA sia stata eccessivamente severa: "Questo deferimento è un danno per la nostra immagine. Il rinvio ci amareggia, meritavamo quel settlement che non è arrivato”. Ora il club rossonero ha un mese di tempo per presentare alla UEFA nuove informazioni sul rifinanziamento o sul presidente Li Yonghong e farle così cambiare idea.