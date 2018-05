Calciomercato Napoli, parla il papà di Hamsik: "Al 60% va in Cina"

Napoli, via Sarri: Ancelotti è sempre più vicino

Ancelotti - riporta Gazzetta.it - porterà a Napoli il suo staff tecnico composto dal figlio Davide, dal genero Mino Fulco, dal preparatore atletico Mauri e dal figlio di quest’ultimo Francesco. La Rosea scrive anche che Carletto ha firmato un pre-contratto circa venti giorni fa, quando Maurizio Sarri non aveva ancora parlato con ADL per discutere il suo futuro. Intanto iniziano a spuntare i primi nomi di giocatori che potrebbe fare al caso di Ancelotti: Vidal e Suso potrebbero essere nella lista.

Nella mattinata odierna il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni scrive su Twitter che Carlo Ancelotti ha già firmato e prenderà quindi il posto di Maurizio Sarri, corteggiato dallo Zenit. Il club russo sarebbe disposto a pagare la clausola di 8 milioni per assicurarsi l'allenatore napoletano. La giornata di oggi sarà decisiva.

Carlo Ancelotti può essere ormai considerato il nuovo allenatore del Napoli. Nella serata di ieri c'è stato un lungo vertice a Roma nelle sede della Filmauro tra il tecnico e il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis. Un incontro di 3 ore in cui all'ex Bayern Monaco è stato offerto un contrtato biennale con opzione per il terzo anno a 6.5 milioni di euro a stagione.

