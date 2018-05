I quotidiani sportivi oggi si concentrano sull'incontro fra Ancelotti e De Laurentiis, dando spazio anche ai problemi col UEFA del Milan.

4 ore fa

Il calciomercato non è ancora ufficialmente aperto eppure sta già impazzando, in particolare quello che riguarda le panchine: ieri infatti c’è stato un incontro a Roma fra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti per parlare del futuro del Napoli.

Il presidente dei partenopei vorrebbe infatti l’ex tecnico del Bayern Monaco come successore di Maurizio Sarri, ormai sempre più vicino a lasciare la Campania. Non c’è ancora l’accordo ma De Laurentiis vuole provare il colpaccio.

È ovviamente la notizia dell’avvicinamento di Carletto alla panchina del Napoli la notizia principale che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa. Spazio anche al rifiuto del settlement agreement al Milan da parte del UEFA, che mette a rischio la presenza dei rossoneri in Europa League.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Ancelotti vede Napoli"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra il possibile arrivo di Ancelotti sulla panchina del Napoli e la notizia dei problemi di bilancio con il UEFA del Milan che ne mettono a rischio la presenza in Europa.

Corriere dello Sport: "Ancelotti al Napoli!"

Anche il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina alla possibilità di vedere Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del Napoli dopo il probabile addio di Maurizio Sarri. L'ex del Bayern Monaco ha incontrato ieri De Laurentiis.

Tuttosport: "Preso!"

La rassegna stampa dei giornali sportivi italiani si chiude con Tuttosport. L'apertura del quotidiano torinese è dedicata al calciomercato della Juventus e in particolare sull'arrivo ormai imminente a Torino di Emre Can.

L'Equipe: "Un 'coiffeur en colére"

La prima pagina dell'Equipe presenta una foto di Rabiot: il centrocampista del Paris Saint-Germain sarebbe estremamente deluso dalla sua mancata convocazione nella Francia per i Mondiali di Russia.

As: "Los tres de la BBC son los mejores"

A Madrid comincia a salire la febbre in vista della finale di Champions League fra il Real e il Liverpool di sabato e ieri al Media Day dei Blancos ha parlato Zinedine Zidane dichiarando che potrebbe far giocare Benzema, Bale e Ronaldo.

Sport: "Presión"

È ancora Griezmann a dominare le prime pagine dei giornali sportivi catalani: il possibile arrivo dell'attuale attaccante dell'Atletico Madrid al Barcellona sta diventando una vera e propria telenovela di calciomercato.

Mundo Deportivo: "Operación Brasil"

Ancora calciomercato, ancora Barcellona sul Mundo Deportivo che dedica l'articolo in taglio alto a Griezmann ma il titolo principale ai due giovani talenti brasiliani che sono nell'orbita del club blaugrana: Arthur (già preso) e Rodrygo.

Marca: "Vamos camino de ser leyenda"

Anche Marca si concentra sulla finale di Champions League di sabato 26 Maggio e in prima pagina troviamo le parole del capitano del Real Madrid Sergio Ramos che carica l'ambiente in cerca della terza coppa consecutiva.

A Bola: "Cuidado com ele"

La nostra rassegna stampa si conclude con il giornale portoghese la Bola, che svela come il prossimo colpo di calciomercato da parte del Benfica sarà l'acquisto del centravanti della Nazionale cilena Nicolás Castillo.