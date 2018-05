Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio. Aurelio De Laurentiis #ADL

Chi invece ha le idee chiare è Aurelio De Laurentiis che ha convinto Carlo Ancelotti ad accettare il progetto Napoli offrendogli un biennale con opzione per il terzo anno a 6.5 milioni di euro a stagione. Carletto ha trovato l'accordo anche per il suo staff tecnico, resta solo da capire quando arriverà l'annuncio ufficiale.

