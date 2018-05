Fernando Signorini su Maradona: "La droga? Ci sono delle ragioni"

Un estratto di "Maradona, le verità nascoste": in onda il 23 maggio alle 20.55 su Fox Sports

L'appuntamento da segnare in agenda è per mercoledì 23 maggio alle 20.55: in simulcast su Fox Sports (CH 204) e National Geographic (CH 403), andrà in onda 'Maradona, le verità nascoste'. Un viaggio nel mito del giocatore argentino: da una parte il talento puro e cristallino che accecava gli spettatori, dall'altro le ombre cupe e minacciose che lo tormentavano fuori dal rettangolo di gioco.

Fernando Signorini con Diego Armando Maradona

Una storia raccontata da più voci, da coloro che gli sono stati vicino, amici e nemici, per proteggerlo o per accelerare la sua caduta. Tra quelli che gli hanno voluto più bene, c'è senz'altro Fernando Signorini, preparatore atletico di Diego Armando Maradona dal 1983 al 1984, da prima che arrivasse a Napoli fino ai Mondiali USA con la maglia della nazionale argentina.