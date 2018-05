Il tecnico saluta i calabresi dopo il mancato raggiungimento della salvezza.

Walter Zenga non è più l'allenatore del Crotone. Il tecnico 58enne lo ha annunciato con un messaggio su Instagram in cui si è rivolto ai tifosi pitagorici. La decisione arriva dopo che il club calabrese ha perso nell'ultima giornata contro il Napoli e non è riuscito a ottenere la salvezza retrocedendo in Serie B.

Ora il Crotone vuole ripartire immediatamente con un nuovo allenatore per tornare il prima possibile in Serie A. Per sostituire Zenga circolano i nomi di Giovanni Stroppa (alla guida del Foggia ha accarezzato i playoff), Benny Carbone (ex vice di Zenga) e Roberto De Zerbi (ha appena detto addio al Benevento). Quest'ultimo però darà la priorità a offerte di club di massima serie.