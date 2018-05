Tuchel guarda soprattutto alla Bundesliga per rinforzare la squadra: il 24enne brasiliano può diventare la cessione più remunerativa della storia del club tedesco.

19 minuti fa di Elmar Bergonzini

Non solo Buffon. Il PSG ha bisogno di investire sul calciomercato per colmare il gap con le squadre più forti d'Europa. E nella stagione appena terminata si è visto che non bastano i grandi talenti quali Neymar e Mbappé. Serve anche carisma (e per questo l'eventuale acquisto di Buffon sarebbe ideale), esperienza e qualche gregario.

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Thomas Tuchel come nuovo allenatore e dopo aver avviato la trattativa di calciomercato con Buffon, il PSG pensa anche agli altri tasselli della rosa. E su chiara indicazione del tecnico tedesco si guarda con particolare attenzione alla Bundesliga, dove di talenti in rampa di lancio ce ne sono molti.

Sulla fascia sinistra, per esempio, Berchiche e Kurzawa non convincono pienamente. Bisogna alzare la qualità. Per questo l'ultima idea di calciomercato del PSG è Wendell del Bayer Leverkusen. In Germania dal 2014, il 24enne brasiliano vanta 112 presenze in Bundesliga, 16 in Champions League (più due ai preliminari) e 4 in Europa League.

Calciomercato, il PSG su Wendell

Molto bravo in fase di spinta, Wendell in questa stagione ha dimostrato di esser migliorato particolarmente anche in fase difensiva. È pronto al salto di qualità e col fatto che il Bayer Leverkusen non è riuscito a qualificarsi per la Champions League, il giocatore vorrebbe cambiare aria. In suo aiuto ecco Tuchel e il PSG.

Getty Wendell in azione col Bayer Leverkusen

Stando a quanto riportato dalla Bild la trattativa di calciomercato potrebbe portare nelle casse del club tedesco oltre 30 milioni di euro. Sarebbe la cessione più remunerativa nella storia delle Aspirine (fino a ora il record è di Son, venduto proprio per 30 milioni al Tottenham). Anche le dichiarazioni del direttore sportivo Rudi Voller sembrano confermare che ci sia un inizio di trattativa:

Siamo molto rilassati, sarebbe preoccupante se i nostri giocatori non piacessero ai top club

