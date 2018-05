Con l'arrivo dell'allenatore di Reggiolo è pronta una rivoluzione tecnica: nel mirino tre top player, uno per reparto. In uscita occhio a Callejon e Hamsik.

Dalla rivoluzione di Maurizio Sarri, capace in tre stagioni di consegnare al Napoli due secondi posti e un terzo posto, piazzamenti conditi dal record societario di punti in Serie A (91) stabilito nella stagione 2017/2018, alla nuova era targata Carlo Ancelotti. L'allenatore di Reggiolo è pronto a ripartire dal San Paolo dopo l'esonero al Bayern Monaco: torna in Italia con una bacheca composta da 20 trofei conquistati in panchina toccando anche Spagna, Francia e Germania e con delle garanzie tecniche ed economiche che potrebbero coincidere con dei netti cambiamenti nella rosa azzurra.

L'arrivo di Carlo Ancelotti porterà un impatto evidente sul calciomercato Napoli 2018/2019. Difficile ipotizzare il contrario, considerata la scelta di Aurelio De Laurentiis di tagliare con il recente passato targato Sarri, imperniato su un rapporto simbiotico con la piazza e sulla costante - ed efficace - ricerca del bel gioco, dettame che aveva però portato al sacrificio della profondità della rosa. E con l'ex allenatore, tra le altre, di Milan e Real Madrid, arrivano anche le prime ipotesi in entrata e in uscita.

Sin dai primi contatti tra l'allenatore di Reggiolo e la dirigenza, il capitolo calciomercato Napoli è stato tra quelli maggiormente toccati. Ancelotti avrebbe chiesto garanzie sulla permanenza in rosa di alcuni big - Insigne e Koulibaly su tutti - ma al tempo stesso è possibile immaginare che il profilo di gestore di grandi campioni che il nuovo allenatore del Napoli si è ritagliato negli ultimi anni potrà coincidere con l'arrivo in squadra di almeno due big del calcio mondiale.

Getty Images Ancelotti sulla panchina del Bayern Monaco in Champions League contro il Paris Saint-Germain

Calciomercato Napoli, come cambia la rosa: i nomi di Ancelotti

All'ex allenatore del Bayern Monaco è stato offerto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 6.5 milioni di euro a stagione. Cifre più che raddoppiate rispetto a quanto percepito da Maurizio Sarri nel suo triennio sulla panchina del Napoli. Cifre sintomatiche della voglia del Napoli di alzare l'asticella anche in Europa, dove nella scorsa stagione Reina e compagni sono stati eliminati nel girone di Champions League e nei sedicesimi di finale di Europa League.

Getty Images Calciomercato Napoli, Marek Hamsik potrebbe partire: direzione Cina?

Chi resta e chi va: punti interrogativi Albiol, Callejon e Hamsik

A meno di clamorose offerte, Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly saranno due delle colonne del Napoli che verrà. Con loro Ancelotti vorrebbe trattenere in rosa Zielinski e Jorginho, sul quale c'è il forte pressing del Manchester City. Dato per assodato l'addio di Pepe Reina in direzione Milano, il punto interrogativo più grande in queste ore riguarda Marek Hamsik: la possibile partenza del capitano del Napoli verso la Cina, caldeggiata da suo padre Richard, fa discutere. De Laurentiis chiederebbe per il 31enne slovacco una cifra vicina ai 30 milioni di euro, mentre Ancelotti potrebbe anche avallare la partenza a patto di avere un degno sostituto. Stesso discorso per Albiol e Callejon: i due spagnoli potrebbero tornare in patria dopo 5 anni al San Paolo.

Getty Images Arturo Vidal è uno dei possibili obiettivi di calciomercato per il Napoli di Carlo Ancelotti

Chi arriva: sogno Benzema, idea Vidal

E se quello di Carlo Ancelotti non fosse l'unico ritorno in Serie A consegnato dal calciomercato Napoli 2018/2019? Interrogativo più che concreto, se associamo il nome di Arturo Vidal a quello degli obiettivi per il centrocampo. L'arrivo di Leon Goretzka al Bayern Monaco potrebbe anticipare di un anno l'addio del cileno, il cui contratto in Baviera scade nel 2019. L'incognita riguarda però l'entità dell'ingaggio di Vidal, che al Bayern guadagna 8 milioni all'anno. Cifra che potrebbe essere limata dalla voglia del calciatore di tornare in Italia. Profilo di caratura internazionale, come quello di Karim Benzema: il 31enne francese del Real Madrid potrebbe salutare la Spagna dopo nove stagioni. Valutazione del cartellino: 50 milioni di euro, ma trattabili.

La casella scoperta in rosa oggi è quella del portiere: per la sostituzione di Reina, ai nomi di Leno (Bayer Leverkusen) e Rui Patricio (Sporting Lisbona) il Napoli potrebbe affiancare quello di Salvatore Sirigu del Torino, protagonista di una stagione positiva al ritorno in Italia dal PSG, dove Ancelotti lo ha allenato. A centrocampo piace, e non poco, Bryan Cristante dell'Atalanta, ma il profilo nei sogni del nuovo allenatore azzurro ha un nome e un cognome ben precisi: Angel Di Maria, in rottura con il Paris Saint-Germain e prossimo alla partecipazione ai Mondiali con la maglia dell'Argentina. Le qualità di Di Maria permetterebbero anche di studiare un eventuale passaggio al 4-2-3-1. Che possa essere lui il regalo di benvenuto di De Laurentiis al nuovo allenatore del Napoli?