Don Andrés si unisce a Podolski: l'ormai ex Barcellona dovrebbe firmare entro sabato per poi partire con la Nazionale spagnola.

55 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Lo aveva detto lui stesso: Cina o Giappone. Le alternative erano due, il nodo adesso è stato sciolto. Dopo 22 anni al Barcellona, Andrés Iniesta riparte dal Giappone. Il numero 8 ha detto addio alla sua casa, alla sua patria e alla Liga, ha fatto le valigie e si prepara per vivere una nuova esperienza. Con una vecchia conoscenza a fargli da Cicerone.

Iniesta ha deciso, Iniesta ha scelto: la bomba di calciomercato è servita. L'ormai ex Barcellona, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, giocherà con il Vissel Kobe, club della massima divisione nipponica e attualmente sesto in classifica. Insieme a lui ci sarà Lucas Podolski, sbarcato in Giappone già da un anno. Don Andrés dovrebbe firmare il contratto (si prevede un triennale) entro sabato, per poi partire per la Russia con la Nazionale spagnola.

In passato, precisamente nella stagione 1996-1997, anche Michael Laudrup (altro ex Barcellona) aveva scelto di unirsi al Vissel Kobe, prima di chiudere la sua carriera all'Ajax l'anno successivo. Una destinazione gradita da grandi campioni, quindi. L'ultimo della lista è Andrés Iniesta, che dopo essere rimasto solo al centro del Camp Nou ha deciso di alzarsi in piedi e di prendere l'aereo verso nuovi e sconosciuti territori. Un volo che adesso appare su tutti i tabelloni del calciomercato estivo: il Giappone lo attende.

Calciomercato, Iniesta in Giappone: c'entra (anche) il main sponsor del Barça

Ok, colpo di calciomercato incassato: ma perché Iniesta avrebbe scelto il Vissel Kobe? Sulla trattativa, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe influito Hiroshi Mikitani, presidente del club e... CEO di Rakuten, main sponsor del Barcellona. Un doppio intreccio per un trasferimento così importante: Don Andrés finalmente ha scelto, il suo futuro sarà in Giappone.

Adesso è tempo di Mondiali, poi la nuova avventura di Iniesta avrà inizio. Dopo 22 anni in blaugrana, dopo tutti i trofei vinti, l'infinito numero 8 ha scelto l'Oriente e una realtà completamente nuova per il suo futuro. Podolski lo aspetta, così come i suoi nuovi tifosi. Volo in partenza da Barcellona, Don Andrés sta per sbarcare al Vissel Kobe.