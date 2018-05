Il Bayern punta al settimo titolo consecutivo. Dusseldorf e Norimberga le neopromosse, in Zweite Liga c'è il derby di Amburgo.

L'ultimo verdetto della stagione è arrivato dopo lo spareggio retrocessione, che ha permesso al Wolfsburg di conquistare la salvezza. Nulla da fare per l'Holsten Kiel, sconfitto sia alla Volkswagen Arena per 3-1, sia in casa con il punteggio di 1-0. Si completa così il quadro delle 18 partecipanti alla Bundesliga 2018/2019.

Il Bayern Monaco si presenta ai nastri di partenza con il nuovo tecnico Niko Kovac, che sostituisce Heynckes dopo la vittoria in DFB Pokal alla guida dell'Eintracht Francoforte. Le novità in panchina riguardano anche il Borussia Dortmund, che si affiderà a Favre. I gialloneri, insieme allo Schalke e alle altre concorrenti d'alta classifica, proveranno ad interrompere il dominio dei bavaresi, arrivato al sesto anno consecutivo.

Le novità, però, riguardano anche le new entries dalla Zweite Liga. Il Fortuna Dusseldorf chiude al primo posto e torna in massima serie dopo 5 stagioni: era il campionato 2012/2013 quando abbandonò la Bundesliga a causa del 17° posto finale. Sale anche il Norimberga, secondo in classifica, che invece mancava dalla stagione 2015/2016. Il terzultimo posto di 2 anni fa e lo spareggio perso con l'Eintracht Francoforte valsero l'ultima retrocessione.

Bundesliga 2018/2019: chi sale e chi scende

L'Holsten Kiel, arrivato terzo ma sconfitto dal Wolfsburg nello spareggio, è costretto ad accogliere due squadre dalla Bundesliga. La prima è il Colonia, ultimo classificato e retrocesso nonostante la battaglia delle ultime giornate. La seconda, penultima nel campionato appena concluso, è una nobile esordiente: l'Amburgo disputerà per la prima volta nella sua storia un campionato di Zweite Liga, azzerando il famoso orologio del Volksparkstadion. Sarà anche la stagione del primo derby di Amburgo in seconda serie: il St. Pauli scalda i motori per una sfida a dir poco accesa.

Queste, quindi, sono le 18 squadre che parteciperanno alla stagione 2018/2019 della Bundesliga. Il Bayern a caccia del settimo titolo consecutivo, col permesso delle altre 17.

Augsburg

Bayer Leverkusen

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Francoforte

Fortuna Düsseldorf

Friburgo

Hannover

Hertha

Hoffenheim

Norimberga

RB Lipsia

Mainz

Schalke 04

Stoccarda

Werder Brema

Wolfsburg