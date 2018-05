Backdoor Podcast: Playground Milano League, il 3vs3 domina la città

Quando il basket giocato chiude i propri battenti assegnando tutti i titoli a disposizione, comincia una vera e propria astinenza per gli appassionati, ma dal 2020 ci sarà una nuova disciplina olimpica che potrà calmare la nostra sete di basket e sarà la specialità del tre contro tre, già molto in voga soprattutto nei campetti dove non conta il numero di partecipanti, ma che si giochi. Questa settimana Backdoor Podcast si fa portavoce di uno dei più grandi eventi di basket mai organizzati a Milano.

