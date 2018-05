I Lupi bissano il successo dell'andata (3-1) e conquistano la permanenza in massima serie: decide un gol al 75' di Robin Knoche.

8 ore fa

Il Wolfsburg si salva ancora e per il secondo anno consecutivo ottiene la permanenza in Bundesliga attraverso lo spareggio salvezza. L'anno scorso i Lupi avevano avuto la meglio sull'Eintracht Braunschweig, quest'anno a cadere sotto i colpi dei biancoverdi è stato l'Holstein Kiel.

Il match d'andata alla Volkswagen Arena era terminato 3-1 per il Wolfsburg, al ritorno la squadra di Labbadia si è ripetuta imponendosi 1-0 grazie al gol di Robin Knoche arrivato al 75'.

Ora il Wolfsburg può iniziare a pensare alla prossima annata che dovrà per forza di cose essere quella del rilancio. Dopo aver infatti raggiunto risultati straordinari come il quarto di finale di Champions League nel 2016, per i tifosi dei Lupi sono arrivate delusioni in serie. La pazienza è finita, bisogna ripartire.