Niente da fare. Dopo aver rigettato il voluntary agreement, nel pomeriggio odierno è arrivata da Nyon la notizia che la UEFA non abbia accettato neanche il settlement agreement - il patteggiamento - dal Milan. Il club rossonero è stato rinviato a giudizio al mese di giugno quando potrebbero arrivare pesanti sanzioni.

La più estrema consisterebbe nell'esclusione dell'Europa League, ma si temono anche stop al mercato, limitazioni della rosa e multe.

La commissione aveva deciso di concedere del tempo al Milan per quanto riguarda il rifinanziamento, la proprietà e i ricavi futuri, ma le risposte arrivate hanno convinto la UEFA a non mutare la decisione presa inizialmente.

La camera di investigazione dell’Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA (CFCB) ha deciso di rinviare l’AC Milan - recita il comunicato ufficiale della UEFA - alla camera giudicante del CFCB per la violazione delle norme del fair play finanziario, in particolare per la violazione della regola del pareggio di bilancio (break-even rule). Dopo un attento esame di tutta la documentazione e delle spiegazioni fornite dalla società, la camera di investigazione ritiene che le circostanze del caso non consentano la conclusione di un settlement agreementLa