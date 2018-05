Terminato il campionato, i quotidiani sportivi di oggi si concentrano sulle mosse di calciomercato delle grandi come Inter e Juventus.

I campionati europei sono ufficialmente terminati e in attesa di chiudere la stagione calcistica con la finale di Champions League (e poi con il Mondiale) uno degli argomenti che ritroveremo più spesso sulle prime pagine dei giornali e nelle nostra rassegna stampa è quello del calciomercato.

In un'estate che si prevede caldissima per quanto riguarda la campagna acquisti delle big italiane infatti ci si attende grandi colpi in particolare dalla Juventus che vuole tentare l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie e dall'Inter che torna a giocarci dopo ben 6 stagioni.

Sono proprio le prime indiscrezioni di calciomercato a trovare spazio sulle prime pagine di oggi: nella nostra rassegna stampa troveremo infatti notizie sull'Inter e sul futuro della Juventus che dovrebbe continuare insieme ad Allegri.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Operazione grande Inter"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport dedica il suo titolo principale all'Inter, che dopo la vittoria per 3-2 in casa della Lazio arrivata all'ultima giornata di campionato deve cominciare a costruire una squadra per la Champions League.

Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Assalto Champions"

L'obiettivo della Juventus invece è vincerla la Champions League, con Massimiliano Allegri in panchina. Ieri il tecnico livornese è stato confermato sulla panchina bianconera e in estate la società vuole rafforzare la squadra ulteriormente.

Corriere dello Sport

Tuttosport: "Uno dei due"

Nell'ultimo giornale sportivo italiano della rassegna stampa troviamo anche i primi nomi su cui ha messo gli occhi la Juventus e sono due centrocampisti: la società bianconera vorrebbe provare l'assalto a Milinkovic-Savic o almeno il ritorno di Paul Pogba.

L'Equipe: "La honte"

La prima pagina dell'Equipe è dedicata allo spareggio per la Ligue 2 fra Ajaccio-Le Havre vinta dai primi ai calci di rigore dopo che la gara era stata rinviata per via di alcuni teppisti che avevano colpito i pullman delle squadre con dei sassi.

As: "Los ventitrés para el Mundial de Rusia"

L'apertura di As è dedicata alla lista definitiva dei 23 giocatori convocati dal ct Lopetegui per la Spagna in vista dei campionati Mondiali di Russia 2018. In attacco il grande assente è Alvaro Morata.

Sport: "Una gran lista y una gran ausencia"

Anche Sport dedica la sua prima pagina alle convocazioni della Roja ma secondo il quotidiano catalano la vera assenza sorprendente è quella di Sergi Roberto: il terzino del Barcellona infatti è stato lasciato a casa.

Sport

Mundo Deportivo: "El ejército rojo"

Mundo Deportivo apre sulle convocazioni del commissario tecnico della Spagna Lopetegui ma nel taglio alto dedica un articolo a Griezmann che sarebbe sempre più vicino al Barcellona con la benedizione di Messi.

Mundo Deportivo

Marca apre sulle convocazioni della Spagna

I 23 della Spagna sono i protagonisti anche sulla prima pagina del quotidiano madrileno Marca, che sottolinea sia mancata convocazione di Alvaro Morata che la chiamata a sorpresa di Nacho Monreal.

A Bola: "Todos presos"

In ultimo chiudiamo con il portoghese la Bola: il titolo principale è dedicato alla cattura del gruppo di teppisti che la scorsa settimana ha aggredito con sassi e bastoni lo staff, la squadra e l'allenatore dello Sporting Lisbona.