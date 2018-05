Il difensore azzurro è intervenuto a Radio Kiss Kiss dopo il match col Crotone.

172 condivisioni

10 ore fa

Ci teneva a giocare contro il Crotone, sperava di essere in campo e godersi una meritata passerella. E invece Christian Maggio è rimasto in panchina in quella che è stata la sua ultima partita con la maglia del Napoli. Sia chiaro, di applausi ne ha ricevuti e anche tanti, prima e dopo l'incontro. Ma dopo dieci anni in azzurro meritava un addio diverso, sul prato verde e non seduto in panchina.

Ci sono rimasto un po' male, Sarri mi ha deluso - ha dichiarato Maggio a Radio Kiss Kiss - perché volevo chiudere questo ciclo nel miglior modo possibile. Per me non è stata una giornata semplice, la porterò sempre nel mio cuore. I tifosi del Napoli hanno reso felici mia moglie e mio figlio ed è il regalo più bello che potessero farmi. Con Sarri non ho mai avuto un grande rapporto, ma come allenatore gli do un 10. Spero possa continuare a fare bene se dovesse rimanere

Maggio ha parlato anche degli altri allenatori avuti al Napoli:

Mazzarri ha valorizzato le mie doti fisiche, ho reso alla grande con lui sia alla Samp che al Napoli. Anche Benitez è stato importante nella mia carriera, un uomo colto che metteva in riga i calciatori. Tutto quello che ho passato col Napoli mi è passato per la mente in questi giorni, ora però la vita va avanti e devo pensare al futuro

Sul campionato e sulla lotta con la Juventus: