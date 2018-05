L'agente e moglie del capitano nerazzurro parla del futuro: "La priorità è restare, ma deve rinnovare il suo contratto. Parleremo con Ausilio".

2 condivisioni

44 minuti fa di Daniele Minuti

Sono giorni molto movimentati in casa Icardi: domenica è arrivata la rocambolesca qualificazione dell'Inter alla Champions League grazie alla vittoria in casa della Lazio mentre lunedì il centravanti ha avuto la conferma della sua esclusione dalla lista dei convocati dell'Argentina per i Mondiali in Russia.

Questo lascerebbe pensare che il capitano nerazzurro ora rivolga ogni suo pensiero al meritato riposo visto che l'estate per lui non sarà fitta di impegni. Eppure Maurito continua ad essere al centro di indiscrezioni di calciomercato.

Ad alimentarle sono arrivate oggi le parole di Wanda Nara: la moglie e agente di Icardi ha infatti dichiarato che il suo assistito potrebbe decidere di lasciare Milano e che per lui ci sarebbe l'interesse di alcune big d'Europa.

Getty

Calciomercato Inter, Wanda Nara: "Su Icardi ci sono 3 grandi squadre"

La showgirl argentina e procuratrice di Icardi ha parlato ai microfoni di Radio Metro del futuro del centravanti, chiarendo come la sua intenzione sarebbe quella di rimanere a Milano anche dopo la finestra estiva di calciomercato ma soltanto alle sue condizioni.

La situazione di Mauro è chiara: rinnova o parte. La sua priorità è restare all'Inter e a breve avremo un incontro con Ausilio per parlarne.

Oltre a descrivere quale sia la posizione di Icardi, Wanda Nara ha rincarato la dose svelando che per il capitano e attaccante dell'Inter ci sarebbe letteralmente la fila composta dalle migliori squadre al mondo.

Mauro è cercato da 3 dei migliori club del mondo, che sarebbero disposti a pagare la sua clausola rescissoria.

Parole chiare quelle della procuratrice e dando per scontato che questa dichiarazione sia veritiera e non magari una strategia per spingere l'Inter a rinnovare, le squadre che possono permettersi di versare i 110 milioni di euro della clausola e che cercano un centravanti sono molto poche.

La prima candidata è il Real Madrid, che con tutta probabilità cercherà il successore di Benzema sul calciomercato in estate e già mesi fa si era interessata ad Icardi. L'altra opzione porta al Chelsea che dopo aver scelto il suo nuovo allenatore potrebbe provare a spingere sull'argentino per sostituire il probabile partente Morata.

In ultimo c'è l'ipotesi Atletico Madrid, che potrebbe reinvestire i soldi della probabile cessione di Griezmann per andare alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Diego Costa. Quel che è certo è che su Icardi c'è l'interesse di molti grandi club, con l'argentino che nelle prossime settimane sceglierà il suo futuro.