Prima le parole del padre, ora le sue. Dopo 11 anni la storia d'amore tra Marek Hamsik e il Napoli sembra giunta al capolinea. Nel pomeriggio erano emerse le dichiarazioni di papà Marek: "Mio figlio ha chiesto la cessione e andrà al 60% in Cina". Poi sono venute alla luce quelle del capitano azzurro in persona che sempre al quotidiano slovacco Pravda.sk ha dichiarato:

Al Napoli ho dato tutto me stesso, credo che il mio percorso qui sia giunto a termine. Vorrei provare una nuova esperienza. In questa stagione credevamo di poter vincere lo Scudetto, c’è grande delusione per non esserci riusciti perché i nostri tifosi lo avrebbero meritato. Li ringrazio per come ci hanno supportato