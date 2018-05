L'ex allenatore del Paris Saint-Germain ha superato la concorrenza di Nagelsmann e Arteta. L'annuncio potrebbe arrivare già in questa settimana.

un'ora fa di Daniele Minuti

Una delle estati di calciomercato più calde degli ultimi anni per le panchine di tutta Europa è partita subito con il botto: sin dall'annuncio dell'addio di Arsene Wenger all'Arsenal dopo ben 22 anni a Londra, il grande interrogativo era quello del nome del suo successore.

Le voci si sono rincorse e negli ultimi giorni la corsa sembrava essere a due fra Nagelsmann e Arteta, con il tecnico tedesco che dopo aver raggiunto la Champions League con il suo Hoffenheim era il favorito.

Ma come spesso succede, fra i due litiganti è stato il terzo a godere e in queste ore è arrivato il sorpasso decisivo nei confronti di entrambi da parte di Unai Emery: sarà lo spagnolo il nuovo allenatore dei Gunners.

Getty

Calciomercato, Emery sarà il nuovo allenatore dell'Arsenal

La notizia arriva da Sky Sports e viene subito ripresa da tutti quanti i media inglesi: ieri ci sarebbe stato a Londra l'incontro decisivo fra l'ex allenatore del Paris Saint-Germain e la dirigenza dei Gunners.

Per il momento non ci sono ancora dettagli sulla durata del contratto e sull'ingaggio di Emery, che però durante il summit ha chiesto delle rassicurazioni sugli investimenti che saranno fatti sul calciomercato in estate.

Il tecnico spagnolo sa che dovrà raccogliere un'eredità pesantissima ma è un uomo che sa come si vince sia in campionato che nelle coppe europee, e l'Arsenal ha voluto puntare su di lui e non scommettere su due giovani come Nagelsmann e Arteta. L'ufficialità dovrebbe arrivare già in settimana. Poi inizierà a muoversi sul calciomercato seguendo i dettami di Emery che dopo Siviglia e Paris Saint-Germain sta per iniziare una nuova avventura sulla panchina di una big della Premier League.