Calciomercato Borussia Dortmund, Favre è il nuovo allenatore

Il tecnico svizzero si libera dal Nizza dopo due anni sfruttando una clausola di 3 milioni di euro. Comincia a prender forma la squadra del futuro: i gialloneri verranno rivoluzionati.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Si ricomincia, si rifonda. Chi come il Borussia Dortmund in questa stagione ha fallito, non aspetta nemmeno la fine della stagione (ufficialmente il 30 giugno) per ripartire. Non c'è tempo da perdere. Per questo i gialloneri hanno già dato la prima ufficialità: sarà Lucien Favre l'allenatore della prossima stagione. Curioso, perché Stoger poche ore fa è atterrato in America con la squadra per una tournée di fine stagione.

Il primo colpo sul calciomercato del Borussia Dortmund doveva essere per forza di cose lui. Perché dopo le pessime esperienze con Peter Bosz e Stoger, era giusto ripartire con un nome che in Germania convincesse tutti. Favre, infatti, in Bundesliga ha già fatto molto bene sia con l'Hertha Berlino che con il Borussia Moenchengladbach.

Il Borussia Dortmund però non si limiterà solo a Favre. Il calciomercato dei gialloneri sarà pieno di colpi, sia in entrata che in uscita. Servono almeno due centrali (specie se dovesse partire Sokratis), serve un centrocampista di grande carisma (il profilo di cui si parla in società è quello di Vidal, ma come indicazione, prendere il cileno è impossibile) e un bomber (Batshuayi tornerà al Chelsea).

🙌 Was wir in Zukunft so alles an der Seitenlinie erwarten dürfen...



▶️ https://t.co/URAJTRsgPJ #Favre pic.twitter.com/pqkmEU9q4J — Borussia Dortmund (@BVB) May 22, 2018

Calciomercato Borussia Dortmund, Favre nuovo allenatore

A Favre, in linea di massima, non piacciono gli attaccanti prettamente d'area di rigore. Un Icardi o un Lewandowski (per estremizzare il concetto) a lui non piacciono. Preferisce gente come Mertens e Reus. Proprio il talento tedesco esplose fra le sue mani ai tempi del Borussia Moenchengladbach. All'epoca Favre vicino a Reus schierava Patrick Herrmann e Raffael, al Borussia Dortmund vorrebbe un attacco simile a quello, particolarmente mobile.

Il Borussia Dortmund intanto ha ufficializzato l'arrivo di Favre sul proprio sito ufficiale. L'allenatore si libera dal Nizza (i gialloneri pagano 3 milioni di euro) e firma un contratto fino al 2020. Il direttore sportivo Zorc si è detto molto soddisfatto del primo colpo di calciomercato dei gialloneri:

L'arrivo di Favre è un punto importante della nostra ripartenza.

Anche Favre (che già l'anno scorso era stato cercato dal Dortmund) ha già rilasciato le prime dichiarazioni da tecnico dei gialloneri, sicuramente la squadra più importante della sua carriera:

Allenare il Dortmund è un compito molto stimolante che accetto volentieri.

Si ricomincia, si rifonda. Non è ancora finita la stagione 2017-18, ma le squadre che hanno fallito non hanno tempo da perdere. Bisogna costruire, bisogna rifondare.