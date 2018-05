Voglio ringraziare la mia famiglia dell'Atletico: grazie a voi ho capito che non mi serve nessun titolo per sentirmi il giocatore più amato al mondo.

Il centravanti spagnolo ha preso il microfono dopo il fischio finale e ha voluto parlare con tutti i tifosi presenti allo stadio, ringraziandoli per tutto l'affetto che ha ricevuto negli anni e dicendo che questo club rimarrà sempre nel suo cuore.

