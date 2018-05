I quotidiani di oggi si concentrano tutti sulla qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League arrivata grazie alla vittoria sulla Lazio.

166 condivisioni

2 ore fa di Daniele Minuti

Il finale del campionato italiano di quest’anno verrà ricordato per molti anni viste le incredibili emozioni che ci ha regalato l’ultima giornata e in particolare il posticipo serale fra Lazio e Inter che valeva il quarto posto.

La partita andata in scena ieri allo Stadio Olimpico di Roma è terminata con un rocambolesco 3-2 per la squadra allenata da Luciano Spalletti che ha ribaltato due volte lo svantaggio e trovato la vittoria che l’ha catapultata in Champions League.

Ovviamente è il finale thrilling del campionato italiano a dominare le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani della nostra rassegna stampa mentre quelli spagnoli danno il loro saluto a due vere e proprie leggende del calcio iberico come Andrés Iniesta e Fernando Torres che ieri hanno detto addio alla Liga.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Urlo Inter"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport celebra l’incredibile vittoria dell’Inter per 3-2 in casa della Lazio nell’ultima partita del campionato che regala ai nerazzurri la qualificazione in Champions League.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "L'Inter cambia la storia"

Anche il Corriere dello Sport apre sulla vittoria dell'Inter nello spareggio Champions contro la Lazio. Ai gol di Marusic e Felipe Anderson hanno risposto quelli di D'Ambrosio, Icardi e la rete decisiva di Vecino.

Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Juve-Perin, ci siamo!"

È Tuttosport l'ultimo quotidiano sportivo italiano della nostra rassegna stampa e il giornale torinese apre con una notizia di calciomercato, che vedrebbe Mattia Perin ad un passo dalla Juventus.

Tuttosport Tuttosport Scarica l'immagine

L'Equipe: parla Tuchel

Sulla prima pagina del quotidiano francese l'Equipe troviamo la foto di Thomas Tuchel, che ieri pomeriggio ha tenuto a Parigi la sua prima conferenza stampa ufficiale da nuovo allenatore del Paris Saint-Germain.

As: "¡La décima!"

Il quotidiano madrileno As divide la sua prima pagina fra la celebrazione del Real Madrid, che ieri ha vinto l'Eurolega di basket battendo il Fenerbache, e il saluto di Fernando Torres all'Atletico Madrid.

Sport: "Eternamente nuestro"

La prima pagina di Sport è dedicata interamente alla celebrazione di Andrés Iniesta, che nel posticipo serale del campionato spagnolo di ieri sera ha giocato la sua ultima partita in carriera con la maglia del Barcellona.

Mundo Deportivo: "¡Gracias por tanto!"

Tocca ora al Mundo Deportivo celebrare la carriera in blaugrana di Iniesta, che ieri ha salutato tutti i tifosi presenti al Camp Nou dopo 22 anni con una vittoria. Il Barcellona ha battuto la Real Sociedad per 1-0.

Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: "¡Camp10nes!"

Anche Marca dedica la sua prima pagina al Real Madrid del basket, capace di vincere la sua decima Eurolega battendo in finale i turchi del Fenerbache. Spazio anche all'addio alla Liga di Fernando Torres e Iniesta.

A Bola: "Heróis"

Chiudiamo la nostra rassegna stampa con la Bola, che apre con il risultato a sorpresa della finale di Coppa di Portogallo che ha visto lo Sporting Lisbona perdere da favorito contro l'Aves, che per la prima volta ha conquistato il trofeo.