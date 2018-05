Il ct della Furie Rosse Julen Lopetegui ha reso nota la lista dei 23 convocati che voleranno in Russia: c'è Andrés Iniesta, assenti Morata. Callejon, Suso e Luis Alberto.

Ieri la Liga è giunta al termine, oggi il ct della Spagna Julen Lopetegui ha reso nota la lista dei 23 convocati che parteciperanno ai Mondiali di Russia 2018. C'è Andrés Iniesta, fresco di addio al Barcellona. Grande assente Alvaro Morata, reduce da una stagione tutt'altro che esaltante con il Chelsea di Antonio Conte che in finale di FA Cup lo ha mandato in campo solo nei minuti finali. Non ci sono neanche gli "italiani" Callejon, Suso e Luis Alberto.

Mondiali 2018, i convocati della Spagna

Portieri: De Gea, Reina, Kepa

Difensori: Carvajal, Odriozola, Pique, Sergio Ramos, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba, Nacho Monreal.

Centrocampisti: Busquets, Saul, Koke, Thiago, Iniesta, David Silva.

Attaccanti: Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Iago Aspas, Rodrigo, Diego Costa.