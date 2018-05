Il ct dell'Albiceleste Jorge Sampaoli ha reso nota la lista dei 23 convocati per Russia 2018.

191 condivisioni

35 minuti fa

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha diramato la lista dei 23 giocatori che disputeranno i Mondiali in Russia. Come previsto, è stato escluso l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi che era stato inserito nell'elenco dei preconvocati. Assente anche il giocatore della Roma Diego Perotti, ci sono invece gli "italiani" Federico Fazio, Cristian Ansaldi, Lucas Biglia, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. La stella della selezione albiceleste è ovviamente Lionel Messi, ma in attacco spicca anche il nome di Sergio Aguero che ha appena smaltito un infortunio al ginocchio sinistro.

Mondiali 2018, i convocati dell'Argentina: ci sono cinque "italiani"

Portieri: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate).

Difensori: Gabriel Mercado (Siviglia), Cristian Ansaldi (Torino), Nicolas Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting Clube de Portugal).

Centrocampisti: Javier Mascherano (Hebei Fortune), Eduardio Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Giovani Lo Celso (Psg), Ever Banega (Siviglia), Manuel Lanzini (West Ham), Maximiliano Meza (Independiente), Angel Di Maria (Psg), Cristian Pavon (Boca Juniors).

Attaccanti: Lionel Messi (Barcellona), Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuain (Juventus), Sergio Aguero (Manchester City).