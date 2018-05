A fine gara, nonostante la vittoria contro la Lazio che vale la Champions, il tecnico diserta la conferenza e non spiega la reazione.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Non per tutti è stata una festa, non sul momento. Perché Spalletti, al triplice fischio, ha provato più sollievo che gioia. Al termine di una stagione ricca di tensioni e piena di critiche il tecnico toscano ce l'ha fatta. La sua Inter è arrivata in Champions League, ce l'ha riportata lui dopo 6 anni di delusioni. E quindi ieri, al triplice fischio di Rocchi, prima ha scaricato la tensione e poi ha festeggiato.

La prima reazione di Spalletti è stata davvero particolare. Non ha esultato, non ha abbracciato i suoi giocatori o i suoi collaboratori. Come prima cosa è corso sotto la tribuna che conteneva i tifosi dell'Inter e si è sfogato. Dopo mesi di critiche e di polemiche si è liberato, doveva togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ce l'aveva con tutti e con nessuno.

Finalmente ora può allentare la tensione. L'Inter ha raggiunto il suo obiettivo, è arrivata in Champions League, Spalletti ha svolto un ottimo lavoro. Per questo la società potrebbe presto offrirgli un nuovo contratto spostando la scadenza dal 2019 al 2021. In pratica l'anno scorso aveva firmato un biennale, ora gli offriranno un triennale.

Spalletti in questa stagione ha avuto diverse intuizioni. Bravo a credere in Cancelo e a metterlo terzino, bravo a creare una squadra che girasse intorno a Icardi, capocannoniere della Serie A insieme a Immobile, bravo anche ad alternare, nei momenti giusti, Brozovic e Vecino. Eppure ieri il tecnico toscano ieri non ha voluto parlare in conferenza stampa e quindi non ha potuto spiegare quella reazione. Ha voluto lasciare spazio e merito ai propri giocatori.

Inter Milan will feature in the #UCL group stage next season for the first time since 2011/12 after a thrilling 3-2 victory at rivals Lazio. 👏👏👏 pic.twitter.com/wVh2J8OE5y — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 20, 2018

Le uniche "dichiarazioni" le ha rilasciate in zona mista, quando è passato e ha ripetuto due volte una frase:

Se la sono presa nel c**o, se la sono presa nel c**o.

Non si sa con chi ce l'avesse nello specifico, ma sarebbe la dimostrazione che ieri non per tutti è stata una festa. Per Spalletti è stato un sollievo.