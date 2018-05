Indagine DDA di Napoli: deferiti Reina, Cannavaro e Aronica

I due ex giocatori del Napoli e il futuro portiere del Milan sono stati deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato pregiudicati legati ad ambienti camorristici.

761 condivisioni

2 ore fa

Il futuro portiere del Milan Pepe Reina e gli ex giocatori del Napoli Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica sono stati deferiti dalla giustizia sportiva per le frequentazioni con alcuni pregiudicati legati ad ambienti camorristici. Ora i tre, a seguito dell'inchiesta condotta dalla direzione distrettuale antimafia e i cui atti erano stato acquisiti dalla proruca FIGC, andranno a processo sportivo. Oltre a Reina, Cannavaro e Aronica, il procuratore capo Giuseppe Pecoraro ed il suo vice hanno deferito per responsabilità anche i club di appartenenza, ovvero Napoli, Sassuolo e Palermo.

Ma entriamo nel dettaglio. Paolo Cannavaro è accusato di "avere intrattenuto sin dall'anno 2009 e continuato ad intrattenere, a tutt'oggi, inopportune ed assidue frequentazioni con Esposito Gabriele, pregiudicato, Esposito Francesco ed Esposito Giuseppe", proprietari di un'agenzia di scommesse di Napoli. E ancora: Cannavaro avrebbe cercato di vendere un orologio di dubbia provenienza, del valore di 400mila euro, nella disponibilità del suocero Luigi Martino. Il calciatore è stato deferito anche per aver cercato di ottenere dal Napoli due biglietti omaggio da destinare a due persone affiliate al clan camorristico Lo Russo.

Reina è stato invece deferito per "avere intrattenuto e continuato ad intrattenere tutt'ora inopportunamente rapporti di frequentazione ed amicizia con Gabriele Esposito, pregiudicato, Francesco Esposito e Giuseppe Esposito", con cui ci sarebbero stati scambi di cortesie concretizzatisi in vacanze, utilizzo di auto di grossa cilindrata e agevolazioni all'accesso in zona riservata dello stadio San Paolo in occasione delle gare ufficiali del Napoli.